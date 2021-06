Leo Sena, l'Atletico Mineiro versa al Goias e prova a fare pace

Fuori provincia - Il Goias ha versato il 20% della prima tranche del pagamento per Leo Sena. Così annuncia il sito ufficiale dell'Atletico Mineiro, club dal quale lo Spezia ha acquistato il mediano tre settimane fa per una cifra attorno a 1.3 milioni di euro. Il volante era stato prelevato a sua volta dalla piccola società smeraldina con la promessa di girare una parte della futura rivendita.

Una situazione che ha fatto nascere una frizione tra AM e Goias nel momento in cui lo Spezia è riuscito a strappare una cifra più bassa rispetto ai circa 2 milioni pattuiti in sede di prestito. Con questo bonifico, i paulisti cercano di trovare un accordo e chiudere un braccio di ferro che potrebbe anche finire sulla scrivania della FIFA. Una partita che lo Spezia osserva a distanza.