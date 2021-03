Lazio tra tamponi e campionato: "Con lo Spezia per inseguire la qualificazione Champions"

Fuori provincia - "In questi tredici anni ne ho viste molte ma credo che questa volta si sia andati veramente oltre, con ricostruzioni che andavano sempre e solo verso un senso. La Società analizzerà molto bene quanto detto e poi agirà di conseguenza quando la storia vedrà la sua conclusione". Sono le parole di Stefano De Martino, direttore della comunicazione della Lazio, intervenuto quest'oggi ai microfoni di Lazio Style Channel. Il riferimento è chiaramente alla vicenda dei tamponi. "Poi c'è il calcio giocato: si riprenderà dallo Spezia per continuare ad inseguire l'obiettivo Champions, obiettivo dichiarato dalla Società ad inizio stagione. Le voci fuori dal campo non hanno aiutato ma è stata brava la Società a far mantenere alta la concentrazione di tutti. Sabato ci aspetta una gara importante da vincere per rimanere in alto, in un campionato dove ci sarà battaglia fino all'ultima giornata".