Fuori provincia - E' uscito malconcio dall'allenamento di ieri sera Luiz Felipe, difensore centrale della Lazio, ed è quindi a rischio per la partita di sabato prossimo contro lo Spezia. Queste le ultime da Formello, che oggi vedrà la squadra di Sarri tornare a lavorare, con un Basic in più ed un Correa ormai già a Milano. In caso di forfait di Luiz Felipe, si scalda Patric per fare coppia con Acerbi.