Lazio-Torino va giocata secondo la Corte sportiva d'appello

Fuori provincia - La prima sezione della Corte sportiva d’appello nazionale presieduta da Piero Sandulli ha respinto il ricorso della Lazio contro la decisione del giudice sportivo in merito alla gara Lazio-Torino, match valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A in programma lo scorso 2 marzo. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea aveva deliberato di non applicare alla società granata le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa del match. Il club biancoceleste ha già annunciato che si rivolgerà al Collegio di Garanzia del Coni.