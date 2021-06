La serie A su DAZN costerà 29,99 euro al mese da luglio

Fuori provincia - Inizia l'era di DAZN per la serie A. A partire dalla prossima stagione, tutta la massima serie calcistica italiana - dieci partite a giornata, 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva - passa sullo streaming dove rimarrà almeno fino al 2024. Si adeguano anche i prezzi: l'abbonamento costerà 29,99 euro al mese mentre per i nuovi clienti, che si abboneranno dall’1° al 28 luglio, è prevista un’offerta di 19,99 euro al mese per 14 mesi. Per chi è già cliente il costo dell’abbonamento è di 19,99 euro al mese anziché 29,99 euro ma DAZN "comunicherà a breve le ulteriori offerte a loro dedicate". E' possibile disdire l’abbonamento in ogni momento, senza ulteriori costi aggiuntivi e senza restituzione degli sconti fruiti.