La serie A ritorna tra 90 giorni

Fuori provincia - Lo scorso anno per lo Spezia passarono poco più di un mese tra l'ultima partita di una stagione e la prima della seguente. Quest'anno invece sarà finalmente un'estate normale. Da oggi sono su per giù 90 giorni al fischio d'inizio della serie A 21/22. Un minimo margine dipende dal programma di anticipi e posticipi, che sarà ovviamente stilato solo tra un paio di mesi. Il campionato torna indicativamente il 22 agosto, con termine previsto il 22 maggio 2022. Gli aquilotti, in caso di lavori alla Curva Piscina, potrebbero chiedere di giocare la prima in trasferta.