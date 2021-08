La chiamata a Matteo Ricci la fa ancora Angelozzi: va al Frosinone

Fuori provincia - Vicino alla soluzione uno dei più grandi misteri del calciomercato 2021. Matteo Ricci è pronto a tornare in campo, nelle ultime ore si è fatto avanti in maniera decisa il Frosinone che è pronto a dargli le chiavi del centrocampo. E' ancora una volta Guido Angelozzi, che lo aveva portato allo Spezia nel 2018, a trovare la chiave per assicurarsi il regista di centrocampo. Dopo aver atteso una chiamata dalla serie A e rifiutato i milioni di una squadra araba, il romano dirà sì ai ciociari nelle prossime ore. A 27 anni, un'altra promozione da conquistare.