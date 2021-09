La Salernitana sogna con Ribery: "Mi sento ancora bene"

Fuori provincia - “Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno voluto così tanto a Salerno. Appena arrivato, ho avvertito intorno a me una passione incredibile. Io vivo di questo, motivo per il quale ho accettato immediatamente questa sfida. Abbiamo un obiettivo importante che è la salvezza e spero di riuscire ad aiutare la squadra a tagliare al più presto questo traguardo”. Queste le prime parole in maglia Salernitana di Franck Ribery, presentato presso la sede di Caffè Motta.



“Mi sento ancora molto bene – ha continuato il neo attaccante granata – ho ancora tanto da dimostrare. Mi muove soprattutto la passione, ma un ruolo fondamentale nella mia scelta lo ha avuto anche la mia famiglia. So bene che la Serie A è un campionato molto difficile e spero di raggiungere al più presto una buona condizione fisica. Finora mi sono sempre allenato da solo, ma allenarsi con la squadra è tutt’altra cosa. Da domani sarò a disposizione del mister, sperando di trovare il primo possibile il giusto ritmo”.



Ribery ha quindi concluso: “Mi piace aiutare i compagni, soprattutto i più giovani. Non conosco ancora bene la squadra, ma l’importante è che ci sia un gruppo forte, che rimanga unito soprattutto nei momenti più difficili. Alla presentazione di questo pomeriggio allo stadio mi è piaciuta moltissimo l’accoglienza dei tifosi: immagino che quando l’”Arechi” sarà pieno ci sarà una passione incredibile”.