La Salernitana ad un trust, avrà il compito di cedere la società

Fuori provincia - Il presidente federale Gabriele Gravina aveva invitato a non cercare "scorciatoie". Se quella di cedere il controllo della Salernitana ad un trust sarà ritenuta tale, lo diranno i tecnici della FIGC. Ieri notte scadeva il termine per trovare un nuovo proprietario al club campano, evitando dunque che Claudio Lotito possedesse due società "rivali" nello stesso campionato (l'altra è la Lazio).

"La Omnia Service S.r.l. e la Morgenstern S.r.l. dichiarano di aver trasferito le loro rispettive partecipazioni pari complessivamente all’intero capitale sociale della U.S. Salernitana 1919 S.r.l. al trust Salernitana 2021 finalizzato alla vendita delle suddette partecipazioni - ha fatto sapere il club con una nota -. E’ stato nominato quale nuovo Amministratore Unico della U.S. Salernitana 1919 il Generale Ugo Marchetti. Tutti gli atti sono stati trasmessi alla FIGC. Omnia Service e Morgenstern e le famiglie Lotito e Mezzaroma ringraziano il dott. Luciano Corradi per il lavoro svolto e rivolgono un affettuoso saluto e un caloroso ringraziamento a tutti i tifosi della Salernitana, alla città di Salerno e alle autorità e istituzioni salernitane per questi bellissimi anni trascorsi insieme ricchi di successi, gioie e soddisfazioni".