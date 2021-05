La Salernitana ad un passo dalla promozione in serie A

Fuori provincia - Lunedì contro il Pescara, già retrocesso, la Salernitana ha l'occasione di agguantare la serie A da seconda in classifica. Unica che può ancora impensierirla è il Monza di Balotelli, impegnato in casa contro il Brescia e a due punti di distanza dai campani. Pronostici dunque tutti per la formazione di Castori, che manca dalla massima serie dal 1999. In caso di promozione Claudio Lotito, socio del club, dovrà vendere le proprie quote in quanto già proprietario della Lazio. Le NOIF non permettono infatti che un singolo soggetto controlli due società che disputano lo stesso campionato.