La Roma batte la Fiorentina, esordio ok per Spalletti

Fuori provincia - Comincia con una sconfitta in casa della Roma l’avventura di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. I capitolini vincono per 3-1 in una gara dagli alti contenuti e dalle tante occasioni indirizzata già in principio con l’espulsione di Dragowsi, portiere della Viola. I giallorossi di Mourinho supportano un Abraham in grande serata, lanciato titolare a sorpresa ma decisivo: al 17' causa l'espulsione che lascia i toscani in 10, poi serve l'assist del vantaggio a Mkhitaryan. Dopo l'intervallo rosso anche per Zaniolo e pari gigliato di Milenkovic, ma l'ex Chelsea è scatenato: traversa e assist del 2-1 per Veretout, che fa doppietta al 79'. Anche il Napoli di Luciano Spalletti vince all’esordio: Elmas e Insigne bastano a piegare il neopromosso Venezia di Ceccaroni che pure ha giocato dal 23’ con l’uomo in più per l’espulsione di Oshimen, che in area sbraccia vistosamente davanti all’arbitro. Le gare serali si aggiungono a quella del pomeriggio fra Udinese e Juventus alla Dacia Arena, finita 2-2.