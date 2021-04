Fuori provincia - In occasione della gara di campionato tra Lazio e Spezia, la squadra di Simone Inzaghi, durante il riscaldamento, indosserà una maglia speciale in ricordo di Daniel Guerini, sfortunato calciatore della Primavera deceduto in un incidente. La società, inoltre, durante lo svolgimento dell’evento sportivo previsto nel pomeriggio di domani, onorerà la memoria del giovane calciatore della Primavera biancoceleste, scomparso il 24 marzo scorso, mediante ulteriori iniziative.