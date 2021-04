La Lazio abbatte un Milan scarico, ora arriva il Benevento

Fuori provincia - Le vittorie di Napoli e Lazio accorciano la classifica in zona Champions. La formazione di Gattuso vince 2 - 0 a Torino con le reti di Bakayoko e Osimhen, quella di Inzaghi supera il Milan 3 - 0 con una doppietta di Correa e un gol di Immobile.

Ora, alle spalle dell'Inter lanciata verso lo scudetto, l'Atalanta guida il gruppo con 68 punti, Napoli, Juventus e Milan sono appaiate a 66, a 61 c'è la Lazio con una gara in meno rispetto alle altre. Sarà un finale ricco di emozioni per la volata Champions, con gli scontri diretti probabilmente decisivi. Il primo ad arrivare sarà Juventus - Milan, in calendario il 9 maggio.



(fonte Lega serie A)