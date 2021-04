La Fiorentina batte il Verona

Fuori provincia - Un gol per tempo e la Fiorentina di Iachini torna al successo. Al Bentegodi di Verona partono meglio i padroni di casa dell'Hellas, che sprecano però almeno un paio di buone occasioni in area viola. Un primo tempo non particolarmente divertente si chiude con l'episodio chiave della partita: Venuti scatta sulla destra e mette al centro dove Barak tocca Bonaventura. Vlahovic non sbaglia dal dischetto.

Nella ripresa, ancora errori sotto porta per la squadra di Juric e che si fa infilare poi da un'azione di calcio d'angolo. Salcedo, entrato dalla panchina, accorcia le distanze, ma la Fiorentina è tutta chiusa dietro e porta a casa il successo. Toscani che salgono a 33 punti e scavalcano Spezia e Genoa a 32.