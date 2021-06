L'inglese Joe Manns è il nuovo uomo mercato del SonderjyskE

Fuori provincia - I Platek pescano dall'Inghilterra per ricostruire il settore tecnico del SonderjyskE. Sarà Joe Manns, 29 anni, il nuovo head of player development and recruitment. In passato esperienza da tecnico negli Stati Uniti e in Sud Africa, per due anni impiegato presso la FA, da cinque si è occupato di scouting per conto del Reading Football Club che milita in Championship (la serie B inglese). E' lui il professionista individuato dalla Creative Artists Agency di Los Angeles, agenzia a cui si è affidata la famiglia americana.

Avrà, tra le altre cose, il compito di aiutare a scegliere il nuovo allenatore del club danese che, a quanto pare, potrebbe anch'egli arrivare dall'estero. Sarà colui che si interfaccerà per il mercato con Ramsey ed i suoi collaboratori e con i direttori sportivi degli altri club Casa Pia e Spezia Calcio. Gli aquilotti hanno ancora una casella vuota a questa voce, ma Riccardo Pecini rimane la prima scelta. Il lunigianese è ancora sotto contratto con la Sampdoria fino al 30 giugno: presto il suo futuro potrebbe essere deciso.