L'appello dei tifosi vip a Javier Zanetti: "Super League un grave passo falso, dissuadi l'Inter"

Fuori provincia - "Caro Capitano, di un Campionato per soli ricchi, con una piccola fettina riservata di anno in anno, a turno, agli esclusi, non si sentiva davvero la mancanza". E' un passaggio della lettera che un gruppo di tifosi vip dell'Inter ha indirizzato in queste ore al vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti. Contestano la scelta del club milanese di aderire al progetto della Super League che sta lacerando il mondo del calcio e rischia di creare uno strappo storico.

Nell'appello, pubblicato da Repubblica si legge: "È nel nome della lealtà sportiva, che tu hai incarnato per tanti anni nei campi di tutto il mondo, che noi, tifosi interisti firmatari di questa lettera aperta, ti chiediamo di fare quanto è nelle tue possibilità per dissuadere la società Internazionale FC da un passo falso così grave. Il calcio è di tutti. E quando una squadra piccola e sfavorita sconfigge una squadra forte e potente (per fortuna càpita), lo spirito dello sport ne esce esaltato. Se i ricchi si frequentano solo tra loro, in genere è perché hanno paura di perdere qualcosa". Tra i firmatari Enrico Mentana, Michele Serra, Gad Lerner, Paolo Rossi e Gabriele Salvatores.