L'Udinese cede Okaka al club turco che voleva M'Bala Nzola

Fuori provincia - Non ci sarà Stefano Okaka allo stadio Picco per Spezia-Udinese. L'ex di turno è dato in viaggio per la Turchia per legarsi all'Instanbul Basaksehir, club di Superlig che era alla ricerca di un centravanti. E tra gli elementi sondati, anche M'Bala Nzola. La cessione in Turchia non è mai stata la priorità, né per lo Spezia e neanche per lo stesso calciatore. Si vanno chiudendo quindi anche gli ultimi spiragli per l'addio del centravanti dell'Angola, reduce da un precampionato a dir poco difficile.