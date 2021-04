L'Inter marcia verso lo scudetto, ultima sconfitta il 6 gennaio scorso

Fuori provincia - A passi da gigante verso il titolo. L'Inter di Antonio Conte potrebbe festeggiare tra tre o quattro giornate lo scudetto 20/21 vincendo i prossimi impegni e sperando in un passo falso di Milan e Atalanta. Ormai la corsa al primo posto sembra segnata, dopo le 12 vittorie in quindici partite inanellate dai nerazzurri dal 6 gennaio in poi. Risale infatti a tre mesi fa abbondanti l'ultima sconfitta in campionato, ovvero il 2-1 subito dalla Sampdoria di Ranieri. Una striscia costruita sulla difesa, che subisce pochissimo.