L'Estudiantes convoca Nahuel Estevez e lo toglie dal mercato

Fuori provincia - E' un segnale chiaro quello dato da Ricardo Zielinski. Dopo che il tecnico era stato incalzato sull'assenza di Nahuel Estevez dalla lista dei disponibili, ieri il centrocampista è stato inserito tra i convocati per la partita che questa notte (ora italiana) l'Estudiantes la Plata giocherà contro l'Independiente per il campionato argentino. Il 25enne dunque torna ad indossare la maglia biancorossa con cui si era messo in luce in patria.

Se non tolto dal mercato, è in ogni caso lontano dall'aver trovato una soluzione per tornare in Europa come desiderava. Da capire se scenderà in campo oppure la sua convocazione sarà solo simbolica. Estevez mancava nella rosa dell'Estudiantes dal marzo 2020, quando il Covid fermò il calcio anche in Sudamerica. Poi arrivò lo Spezia a portarlo in Italia.