L'Arechi sotto i ferri per la serie A, ma lì paga la Regione Campania

Fuori provincia - Due milioni per Salerno dalla Regione Campania. Arriveranno da Napoli i fondi per adeguare lo stadio Arechi agli standard per ospitare la serie A. I lavori ricalcano grossomodo quelli affrontati dalla Spezia a partire dallo scorso settembre: potenziamento dell'illuminazione ed eliminazione delle reti tra campo e settori. Gli interventi previsti riguarderanno l’illuminazione, le panchine, le recinzioni, i servizi igienici e i tornelli e tutto quanto previsto nel quadro delle direttive indicate dalla Lega Calcio, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dai broadcast televisivi”, ha fatto sapere con una nota Vincenzo De Luca. I nuovi tornelli permetteranno di aumentare la capienza da 26mila a 32mila posti a sedere.