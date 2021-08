L'Angola convoca M'Bala Nzola per gli impegni di settembre

Fuori provincia - C'è anche l'attaccante aquilotto tra i convocati dell'Angola per i prossimi impegni. Il tecnico Pedro Goncalves ha inserito il 25enne nel gruppo che se la vedrà con Egitto e Libia nella prima settimana di settembre, che coincide con un turno di sosta dei campionati europei. L'altro "italiano" degli angolani è Luvumbo, che gioca nel Como, mentre figurano altri calciatori impegnati nel Vecchio Continente come Lucoqui del Mainz 05, Mata del Bruges, Show del Lille, Costa del Leeds, Cavaleiro del Fulham e Bela del Birmingham. Nzola è attualmente sul mercato e potrebbe non essere più un calciatore dello Spezia per quella data.