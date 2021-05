Juric sbuffa: "Errori elementari da noi, lo Spezia ha creato poco"

Fuori provincia - "Abbiamo fatto sbagli tecnici elementari. E allora è giusto anche che non vinci contro chi non ti ha creato grandi pericoli. Ho visto errori che non ci possono stare. Il calcio è anche questo": Ivan Juric cercava un riscatto, ma trova solo un'amarezza dal sapore diverso. "Sapevamo come colpire lo Spezia. Loro fanno girare il pallone e poi alla fine il portiere lancia lungo per il centravanti e devi battagliare sulla seconda palla. Abbiamo avuto tre palle gol, bastava passarsela nell'ultima mezz'ora e invece...".