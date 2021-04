Juric non ci sta: "Il Verona ha mollato? Sono tutte stronzate..."

Fuori provincia - "Quel gol annullato è una roba per cui ci vuole coraggio". Più di una punta di nervosismo per Ivan Juric dopo la sconfitta contro l'Inter del suo Verona per 1-0. Giocano bene i veneti, puniti nel finale da una rete di Darmian che conferma l'assoluto cinismo della capolista e, sempre più probabilmente, prossima campione d'Italia. "Dispiace, perché poi i ragazzi si chiedono se stanno facendo qualcosa di sbagliato. Stanno facendo bene contro squadre di altro livello".

Il croato chiede un finale diverso. "Mi auguro ci giri meglio in queste ultime cinque partite. Sembra che siamo salvi e quindi scarichi, ma non è vero niente. Sono soddisfatto di quello che vedo, ma non siamo gratificati dal risultato. Dobbiamo metterci ancora di più nelle prossime partite. Ora ci sono Spezia e Torino in casa e vogliamo portare a casa dei punti".

Non vuole sentir dire che il Verona ha tirato i remi in barca. "Non dobbiamo andare indietro ai commenti del tipo 'hanno mollato'. Sono tutte stronzate! Qui la gente corre, difende e attacca. Quando perdi c'è gente che guarda solo il risultato e parla".