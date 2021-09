Janis Antiste in gol con la Francia U20 sconfitta dalla Norvegia

Fuori provincia - Subito in gol al suo primo impegno da titolare con l'U20 della Francia. E' lo spezzino Janis Antiste a rendere meno amara la sconfitta per i giovani transalpini, grazie ad una rete che nel finale accorcia le distanze nei confronti della Norvegia. Partita segnata per i francesi, in dieci per quasi tutta la partita a causa dell'espulsione di Kouassi nei primissimi minuti.

Gli scandinavi giocano sul velluto e passano due volte, la prima pochi minuto dopo l'espulsione e la seconda nella ripresa. Al 76esimo la rete di Antiste. L'attaccante dovrebbe tornare alla Spezia nei prossimi giorni.