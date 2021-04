Inzaghi positivo al Covid, ma sarà il tecnico della Lazio fino al 2024

Fuori provincia - E' Simone Inzaghi il "membro dello staff tecnico" risultato positivo al Covid in casa Lazio. Lo ha annunciato la moglie del tecnico biancoceleste tramite social nelle scorse ore. Il tampone che ha dato l'esito che nessuno sperava è stato svolto dalla famiglia Inzaghi alcuni dopo la partita giocata contro lo Spezia dai romani. Anche per questo ieri è saltato l'appuntamento per il rinnovo del contratto fino al 2024 che blinda la panchina laziale, a cui qualcuno aveva associato Vincenzo Italiano.