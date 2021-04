Fuori provincia - E' ormai quasi fatta per l'Empoli di Alessio Dionisi, recentemente ospite al Picco per la partita contro l'Inter. La squadra toscana è capolista in serie B a +6 sul Lecce secondo e con sole quattro giornate alla fine del campionato regolare. Sabato gli scontri diretti Salernitana-Monza e Lecce-Cittadella facilitano l'opera, ma davvero ormai paiono esserci pochi ostacoli sulla strada di Mancuso e compagni. Molto più incerta la lotta al secondo posto.