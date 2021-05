Infortunio muscolare per Koulibaly, al Picco non ci sarà

Fuori provincia - Non inizia bene la settimana di Gennaro Gattuso. Il primo allenamento porta la notizia del forfait di Koulibaly. Il forte centrale si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. Per lui solo terapie e recupero impossibile per sabato contro lo Spezia. Sulla via del rientro il portiere Ospina, che ha svolto lavoro personalizzato in campo. Ci sarà invece il centravanti Osimehn, uscito per una botta al capo durante la partita contro il Cagliari. Suturato, è a disposizione del tecnico.