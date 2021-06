In serie A rimangono tre panchine ancora da assegnare

Fuori provincia - Non erano questi i piani dell'Empoli, che si trova suo malgrado ad essere l'unica neopromossa a dover affrontare un cambio in panchina. Venezia e Salernitana si tengono strette Zanetti e Castori; Spezia, Benevento e Crotone avevano confermato i propri tecnici la scorsa stagione e così via: ben pochi i casi contrari.

E' la Toscana a rendere interessante il valzer degli allenatori in massima serie in queste ultime ore. Lo strappo di Dionisi rende vacante il posto degli azzurri, quello di Gattuso rimette in gioco lo stesso ruolo nella Fiorentina. E poi c'è la Sampdoria, in cui si respira l'aria di un riassestamento dopo i due anni di Ranieri, con Carlo Osti a gestire la fase insieme al presidente Ferrero.

Le altre hanno già fatto. Conferme per Spezia (Italiano), Milan (Pioli), Atalanta (Gasperini), Cagliari (Semplici), Bologna (Mihajlovic), Genoa (Ballardini), Udinese (Gotti) oltre che a Venezia e Salerno. Cambiano Inter (Inzaghi), Juventus (Allegri), Lazio (Sarri), Napoli (Spalletti), Roma (Mourinho), Sassuolo (Dionisi), Torino (Juric) e Verona (Di Francesco).