Impresa Bruccini: con l'Alessandria è la terza promozione in carriera

Fuori provincia - Altra grande soddisfazione in carriera per il 35enne Mirko Bruccini. Il centrocampista ha colto ieri sera la terza promozione in serie B in carriera riportando l'Alessandria in cadetteria dopo la bellezza di 46 anni. Tiratissima la finale play off contro il Padova di Andrea Mandorlini, piegato ai rigori dopo il doppio 0-0 tra andata e ritorno. Bruccini si è incaricato di battere il primo penalty per la squadra di Moreno Longo, trasformandolo.

Specialista in imprese storiche lo spezzino, che nel 2006 fece parte dello Spezia che ritrovò la serie B dopo 55 anni. Nel 2017 diventò il leader del Cosenza promosso dopo 15 anni, confermandosi un punto fermo per le tre stagioni consecutive e segnando 8 reti nella sfortunata stagione della retrocessione.