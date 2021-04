Il tattico di Mihajlovic: "Abbiamo sfruttato la loro difesa alta"

Fuori provincia - "Il Mister in settimana aveva chiesto di essere più pratici, voleva una squadra concreta e così è stato. Siamo andati in doppio vantaggio presto, l’abbiamo gestita bene e siamo soddisfatti per i tre punti e per il largo score realizzativo. Rispettavamo assolutamente l’organizzazione dello Spezia, volevamo evitare che potessero sviluppare la loro classica manovra e abbiamo approfittato della loro difesa abbastanza alta". Il tattico di Mihajlovic, Emilio De Leo, commenta così la vittoria sullo Spezia.

“Questa è una vittoria molto importante per noi, il mister ci aveva chiesto i 3 punti a tutti i costi e noi siamo felici di averlo accontentato. Ho un’ottima intesa con Palacio, ci troviamo bene in campo, i nostri movimenti ci vengono con grande naturalezza. Il rigore? Sapevo che Orsolini lo avrebbe realizzato”, le parole invece di Barrow.