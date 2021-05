Il ritorno di Mondo Crociera

Fuori provincia - Da giovedi 6 maggio 2021 riparte Mondo Crociera, un format TV da non perdere per tutti gli amanti delle crociere sui mari più affascinanti del pianeta. La trasmissione, giunta al suo sedicesimo anno, in piena pandemia Covid, riparte con dodici nuove puntate a cadenza settimanale da 30 minuti ciascuna fino a luglio. Mondo Crociera, pietra miliare televisiva del fenomeno delle vacanze sul mare, è curato e presentato da Floriano Omoboni, produttore e giornalista televisivo, che segue il mondo delle crociere da 16 anni.

La nuova stagione televisiva sarà incentrata in un remix di itinerari fantastici sul Nord Europa con puntate tra il Mar Baltico e i fiordi norvegesi, in Groenlandia sino al Polo Nord, nei mari del sud dalla Patagonia cilena, Terra del Fuoco, Capo Horn sino all’Antartico, in Tunisia, in Bangladesh sul fiume Gange e gli itinerari offerti da MSC Crociere nel Mediterraneo. Ampio spazio anche alle crociere fluviali sul Douro in Portogallo, sul Reno, sul Rodano, sul Gange, sul Danubio e sul Volga.



Per il debutto della prima puntata andrà in onda uno speciale televisivo dedicato all’esplorazione della Patagonia Cilena, la Terra del Fuoco, il mitico Capo Horn e il freddo ed inesplorato Antartico.



Nel dettaglio questi sono i canali dove si potranno vedere le nuove puntate di MONDO CROCIERA su:

+ SPORTITALIA ,Tv nazionale visibile sul canale 60 del digitale il giovedì h.19,30

+ MARCO POLO, tv storica di viaggi e vacanze sul canale 65 del digitale,la domenica h.20.

+ TV SVIZZERA ITALIANA visibile in tutta Italia sul canale nazionale 75 TELECAMPIONE oltre che nel Canton Ticino sul dtt. il lunedi h.21 dal 10/5.



Inoltre la messa in onda avverrà anche su un network di 100 Tv locali di tutta Italia, Tv regionali molto importanti nella loro area di riferimento. Grande novità 2021 è il canale sportoutdoor.tv visibile h24 su TV PLUS SAMSUNG Tv. La nuova televisione, visibile grazie al web, su oltre 3 milioni di televisori Samsung di ultima generazione, è la nuova CTV (connected Tv free) visibile gratuitamente sulle nuove Tv Samsung.



A livello internazionale MONDO CROCIERA è in onda in tre paesi europei. In Romania su

TELESTAR 1, in Croazia su NOVATV, nel Canton Ticino su Telecampione\Tv Svizzera Italiana oltre che sul web nel sito www.sportoutdoor.tv, smartttv e sui social FB, dailymotion e youtube.