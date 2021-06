Il ritiro sarà doppio e tutto sulle Alpi

Fuori provincia - Per chiudere l'accordo con Ronzone mancano solo una manciata di documenti firmati. Sarà il Trentino lo scenario della preparazione estiva per lo Spezia di Vincenzo Italiano. E la località della Val di Non ospiterà gli aquilotti fino agli ultimi giorni di luglio e sarà la base per le amichevoli di maggiore interesse. Ma i bianchi partiranno inizialmente per un'altra località alpina già prima della metà del mese. Tempi dilatati finalmente, come non era stato possibile avere al termine della scorsa stagione. Vincenzo Italiano invece tornerà in città solo per l'ultima settimana di giugno.