Il presidente Fasi Battistella dal Golfo a Tokyo 2020 per la prima volta dell'arrampicata

Fuori provincia - Lo spezzino Davide Battistella presidente della Fasi, la Federazione arrampicata sportiva italiana, è in questi giorni a Tokyo dove parteciperà con tre suoi atleti alle Olimpiadi in un evento storico per questa disciplina sportiva per la sua prima volta ai giochi olimpici.

L’arrampicata sportiva approda a questo importantissimo appuntamento con Laura Rogora Fiamme oro, Michael Piccoloruaz, Fiamme oro, e Ludovico Fossali centro sportivo esercito, tre fortissimi atleti che si sono qualificati alle Olimpiadi con un duro percorso di selezione.

Grande soddisfazione per Battistella che avendo partecipato da atleta alla prima competizione della storia a Bardonecchia nel 1985 si trova ora a vivere un esperienza ai massimi livelli raggiungendo il traguardo olimpico.