Fuori provincia - Non ci sarà il difensore Ceccherini nella sfida tra Verona e Spezia di sabato prossimo. Fermato per una giornata insieme a Mandragora (Torino), Schouten (Bologna), Acerbi (Lazio), Marin (Cagliari), Musso (Udinese), Pandev (Genoa) e Verdi (Torino). Vanno in diffida tra gli altri Nzola (Spezia), Schiattarella (Benevento) e Joao Pedro (Cagliari).