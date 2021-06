Il Venezia studia da Spezia: "Straconvinto che faremo bene"

Zanetti come Italiano: "Ho capito che i miei ragazzi hanno bisogno di me e io ho bisogno di loro".

Fuori provincia - “Sono convinto che l'unione di intenti tra me ed i miei ragazzi possono portarci a fare una nuova impresa. Sono straconvinto che ci possiamo riuscire”. Paolo Zanetti si lega al Venezia fino al 2025 e studia da nuova sorpresa della serie A. Il tecnico veneto allenerà ancora il Venezia, che ha portato alla promozione tramite play off, con l'obiettivo di salvezza che è statisticamente sempre molto difficile per neopromosse. "Al di là degli aspetti tecnici, del fatto che sarà un campionato difficile. Ho capito che i miei ragazzi hanno bisogno di me e io ho bisogno di loro. Sono felicissimo di andare avanti con loro".

Stessa scelta che fece Vincenzo Italiano un anno fa con lo Spezia, senza pentirsene. “La sua è una scelta coraggiosa, ma la società vuole fare passi avanti importanti. Con grande rispetto, ma senza timori reverenziali. Abbiamo voglia di sorprendere ancora”, aggiunge il direttore dell’area tecnica Paolo Poggi.