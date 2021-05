Il Venezia di Ceccaroni e Ferrarini è la ventesima della serie A 21/22

Fuori provincia - Partita ad alto tasso di suspense, come sempre quando si tratta dei play off di serie B. Ma alla fine il Venezia degli spezzini Ceccaroni e Ferrarini ce l'ha fatta: è lei la ventesima squadra della serie A 21/22. Al Penzo, nel ritorno contro il Cittadella, finisce 1-1 (0-1 per i lagunari l'andata), ma per circa un'ora è sofferenza pura per i padroni di casa. Rimasti in dieci per l'espulsione di Mazzocchi - doppio giallo in 30 secondi - e sotto di una rete, si barricano dietro e reggono, salvati anche dalla scarsa abilità nel gioco aereo degli uomini di Venturato.

Cittadella che fallisce per la seconda volta in finale, ma esce ancora tra gli applausi. Budget più basso della categoria (3,5 milioni di euro) eppure lì ad un passo dalla promozione quando Spal (22 milioni) e Monza (19 milioni) hanno chiuso la stagione ben prima. Si ristabilisce la quota "americana" in serie A: scende il Parma e sale il Venezia di Duncan Niederauer, a fine partita abbracciato a Ceccaroni sul prato verde per festeggiare l'impresa degli uomini di Paolo Zanetti.