Il Torino ha nomi pesanti in diffida, Nicola li preserva per lo Spezia?

Fuori provincia - "Rimaniamo concentrati sulla partita che affrontiamo, senza troppo pensare a quello che faranno gli altri. Ci sono avversari che sulla carta possono presentare difficoltà diverse, ma in realtà ogni partita presenta difficoltà emotive. Il nostro campionato non finirà con la partita di domani (oggi). Siamo ottimisti di poter conquistare ancora punti dalle partite che ci rimangono". Così Davide Nicola, tecnico del Torino, presenta la partita contro il Milan di stasera. Curiosità per capire se risparmierà alcuni dei giocatori più in vista per schierarli poi contro lo Spezia al Picco. Tra i diffidati ci sono nomi pesanti come Belotti, Linetty, Lukic e Zaza.