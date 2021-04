Fuori provincia - Finisce 0-2 per il Napoli il primo posticipo della giornata di serie A. Vittoria ben più netta di quello che il punteggio suggerisce, visto che il Torino va sotto per due volte nei primi 12 minuti e rischia poi nei minuti successivi di subire un passivo ancora maggiore. La squadra di Gattuso conferma uno stato di forma eccezionale e rilancia le proprie ambizioni Champions. Torino che rimane a 31 punti a pari merito con Benevento e Cagliari, ma con una partita in meno.