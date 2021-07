Fuori provincia - Altra piazza storica per Andrea Grammatica. Lo spezzino è stato nominato direttore dell’area tecnica del Ravenna, precipitato la scorsa stagione nei Dilettanti e voglioso di tornare al più presto nel professionismo. Per lui, reduce dall'incarico al Siena, contratto di due anni. Il nuovo allenatore sarà Andrea Dossena, ex calciatore con un passato anche nel Liverpool.