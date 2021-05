Il Parma retrocede in serie B

Fuori provincia - E' la terza sentenza di questo campionato di serie A 20/21. Dopo la retrocessione del Crotone e lo scudetto all'Inter, arriva anche la matematica certezza che il Parma non giocherà nella massima serie la prossima stagione. La sconfitta per 1-0 subita ad opera del Torino manda i ducali a -12 dal Cagliari quartultimo, ma con gli scontri diretti che sorridono ai sardi. Ergo, la squadra di D'Aversa non può più raggiungere la salvezza. Il Toto affianca invece lo Spezia a 34 punti, mentre in zona retrocessione rimane il Benevento a 31.