Il Chievo fuori dalla serie B, Carpi e Novara escluse dalla serie C

Fuori provincia - Le anticipazioni di stampa trovano conferma. Il Chievo non è iscritto al prossimo campionato di serie B per decisione del Consiglio federale, che ha respinto la domanda su richiesta dalla Covisoc. C'è un problema con la rateizzazione di alcuni pagamenti, un problema di difficile soluzione. Probabile che adesso il club veneto si rivolga al Collegio di garanzia del Coni per riuscire a salvare la categoria. In serie C, semaforo rosso per Carpi, Casertana, Novara, Paganese e Sambenedettese.