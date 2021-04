Il Cagliari gioca a Udine: "Facciamo la corsa solo su noi stessi"

Fuori provincia - “Le scorie della gara col Parma ci sono, senza ombra di dubbio: la squadra ha dato tutto. In questi giorni abbiamo provato a far recuperare i ragazzi, valuteremo con lo staff medico le condizioni di tutti, poi decideremo la formazione. Chiaramente ci potrà essere qualche cambio, anche per dare spazio a chi ne ha avuto meno sin qui; le forze fresche potrebbero essere determinanti per il nostro cammino”. Così Leonardo Semplici presenta la trasferta di Udine, da cui passano le speranze di rimonta del Cagliari terzultimo.

“Nella lotta per la salvezza, facciamo corsa solo su noi stessi. La nostra squadra ha tutti i mezzi per uscirne fuori, il mio compito è mettere i ragazzi in condizione di farlo. Andrà valutato anche il risultato delle dirette concorrenti, ma per il resto dipende solo da noi. Non abbiamo niente da perdere, bisogna tirar fuori quel coraggio e quella spregiudicatezza che in questo tipo di partite e con questa classifica, si fa fatica a metter in campo. Questo tipo di mentalità ci può portare a concedere meno e allo stesso tempo proporre qualcosa di più importante. Andiamo a Udine per fornire una bella prestazione”.