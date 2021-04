Fuori provincia - Dopo 35 minuti era già 3-0 per la Lazio contro il Benevento. Partita che si rivelerà dunque ricca di gol: 5-3 il punteggio finale con due autoreti (Depaoli e Montipò) e Immobile che sbaglierà anche un calcio di rigore per poi fissare il risultato al sesto di recupero. Il Benevento dunque rimane a 30 punti, -2 dallo Spezia che quindi para per oggi il colpo del passo falso di Bologna.