Il Benevento cade a Milano e ora lo Spezia è a +3 sulla terzultima

Fuori provincia - Il pareggio di Verona allontana lo Spezia dal terzultimo posto. Nel match serale di San Siro infatti, il Milan batte per 2-0 un Benevento che prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo. La squadra di Filippo Inzaghi si presenta in campo con voglia di fare la partita, ma rischia subito moltissimo e infatti va sotto dopo soli 6 minuti grazie alla rete di Calhanoglu. Prova una reazione, ma lascia spazi enormi al contropiede degli uomini di Pioli, che chiudono il primo tempo sprecando almeno tre palle gol clamorose. Nella ripresa stesso canovaccio, con Montipò bravo a chiudere lo specchio della porta ma infine battuto da Theo Hernandez pronto al tap in dopo un tiro ravvicinato di Ibrahimovic.

Risultato significativo in coda. Lo Spezia a 34 lascia i sanniti tre punti dietro: in virtù degli scontri diretti a favore, significa che gli aquilotti non possono oggi essere scavalcati in una singola giornata. In pratica gli uomini di Italiano, mantenendo questo distacco, potrebbero salvarsi matematicamente con una giornata d'anticipo. Oggi in campo il Cagliari a Napoli, prossimo avversario proprio dello Spezia, e la Fiorentina a Bologna. Domani Torino-Parma chiude la giornata per quanto riguarda la lotta salvezza.