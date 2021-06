Fuori provincia - Ufficializzato il cambio in panchina per l'Inter. Il club nerazzurro sarà allenatore da Simone Inzaghi a partire dalla prossima stagione. L'ex laziale ha firmato un biennale, eredita lo scudetto sul petto da Antonio Conte vicino al ritorno in Inghilterra. Nelle ultime cinque stagioni, Inzaghi ha allenato la Lazio conquistando una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane.