I Platek hanno aumentato il budget del SonderjyskE del 25%

Fuori provincia - L'annuncio è stato dato in diretta televisiva dal direttore generale Klaus Rasmussen: "Abbiamo iniziato la scorsa stagione con un budget di 45 milioni di corone e ci apprestiamo ad affrontare la prossima annata con circa 60 milioni. Quindi sì, è decisamente un passo avanti", le dichiarazioni rilasciate a TV3 Sport. Una prospettiva che scioglie i dubbi sorti in Danimarca, dove l'ingresso della famiglia Platek nel SonderjyskE è stato molto meno trionfale che in Italia.

Un paio di dirigenti storici hanno deciso di fare un passo indietro quando il club è diventato americano e la squadra stessa ha attraversato un lungo periodo negativo. Una situazione che sembrava aver alimentato un certo scetticismo sui programmi per il futuro. La linea tracciata però sul budget per la stagione 21/22 cambia le prospettive. In termini assoluti, e al cambio attuale, i Platek portano 2 milioni di euro in più al club danese: un incremento del 25%. "Sul mercato potrebbero arrivare anche giocatori da Spezia Calcio o Casa Pia", ha aggiunto Rasmussen che ha ricevuto la visita di Ramsey e Meluso la scorsa settimana.