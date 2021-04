Gunter vede la riscossa: "Fino alla fine in campo per vincere"

Fuori provincia - "Peccato del risultato, ma sono orgoglioso del nostro gruppo. Abbiamo fatto un lavoro meraviglioso ma ci mancano i risultati. Dobbiamo andare avanti così, tenere alto il ritmo e prima o poi arriveranno anche i punti. Dovete sapere che noi giochiamo fino alla fine: non molliamo mai perché questa è la nostra mentalità, del mister e dello staff. Noi spingiamo al massimo". Così Koray Gunter, difensore del Verona, dopo la sconfitta contro l'Inter che non rispecchia l'andamento della partita. Lo Spezia è avvertito: "Noi ce la possiamo giocare contro tutte. Ogni gara ci prepariamo bene per fare una prestazione come quella contro l'Inter".