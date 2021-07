Gudjohnsen passa al SonderjyskE, il prossimo è Krapikas?

Fuori provincia - Un'operazione già ipotizzata un paio di mesi fa (QUI) che ora trova il primo passo ufficiale. Sveinn Aron Gudjohnsen va in prova ai danesi del SonderjyskE per guadagnarsi un posto nella formazione che affronterà la prossima Superliga. L'islandese è reduce da un prestito proprio nel massimo campionato danese tra le fila dell'Odense ed è destinato a tagliare il cordone ombelicale con lo Spezia. Ma potrebbe rimanere nel network Platek.

Altro calciatore che potrebbe avere spazio in Danimarca è Titas Krapikas, al momento in ritiro a Prato allo Stelvio. In Alto Adige è arrivato in queste ore anche Petar Zovko, portiere classe 2002 che prese il posto proprio del lituano alla Sampdoria. Sono dunque quattro i numeri uno aquilotti al lavoro con Alfred Dossou Yovo, con gerarchie ancora da stabilire.