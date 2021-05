Gravina risponde a Vigorito: "Teorie complottistiche da cartoni animati"

Sulla promozione della Salernitana, arrivata oggi: "Non ci saranno deroghe in caso di promozione per Lotito, che dovrà vendere le sue quote del club granata".

Fuori provincia - "E' probabile che ci sia stato un errore tecnico ma le teorie complottistiche di cui ho sentito parlare sanno più di cartoni animati che di film horror". Il numero uno della Figc Gabriele Gravina in mattinata ha replicato così alle affermazioni rese ieri dal presidente del Benevento Vigorito dopo il discusso rigore non concesso nel match contro il Cagliari. "Sono amico di Vigorito - ha proseguito - ma devo dirgli che le sue teorie su un piano contro le squadre del Sud sono solo fantasie. Presto potremmo avere il Napoli in Champions League e la Salernitana in Serie A. E al proposito dico che non ci saranno deroghe in caso di promozione per Lotito, che dovrà vendere le sue quote del club granata".