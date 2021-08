Goleade al passivo per Cagliari e Salernitana, cade il Genoa

Fuori provincia - Quattro gol nel primo tempo, poi il Milan si ferma ed il Cagliari esce con un 4-1 da San Siro. Le partite di domenica non portano sorprese. Il bunker di Castori a Salerno dura un tempo, nella ripeesa la Roma apre un varco e dilaga: 1-4 anche all'Arechi. Più tirata la partita di Genova tra il Genoa ed il Napoli, con Petagna che segna il definitivo 1-2 per gli ospiti ed inizia ad abituarsi allo stadio dove giocherà il resto della stagione in prestito alla Sampdoria. Autrice a sua volta di una buona a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ma il punteggio finale è 0-0.